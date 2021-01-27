РИАМО - 27 янв. Стоимость электроники отечественного производства может увеличиться на 20-50% из-за дефицита чипов, который наблюдается во всем мире, пишет газета «Известия».

По словам экспертов, основной вклад в образование дефицита микросхем внесли мировые лидеры рынка потребительской электроники во время первой волны пандемии. Возникшее из-за этого лавинообразное увеличение заказов стало основной причиной дефицита компонентов.

«В итоге производители компонентов не успевают удовлетворить спрос всех заказчиков, даже работая на всю мощность. Дефицит компонентов ожидаемо отразился на рынке электроники», — пояснил гендиректор GS Nanotech Олег Ким.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский добавил, что объемы закупок микросхем у российских компаний очень малы относительно крупнейших корпораций.

В настоящий момент российские разработчики и производители столкнулись с задержками в поставках комплектующих, а реализация их проектов задерживается.

По словам гендиректора Mobile Inform Group Константина Манцветова, отсрочки в поставках могут сказаться на темпе импортозамещения в России.

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