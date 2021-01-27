РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 янв. Врачи горбольницы №1 подмосковного Красногорска удалили опухоль головного мозга 14-летнему пациенту, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Красногорскую больницу №1 поступил подросток с головной болью и непрерывной тошнотой, которая длилась в течение трех дней. В результате проведенной диагностики у пациента выявили дермоидную кисту в головном мозге, осложнившуюся гидроцефалией. Дермоидная киста – врожденная доброкачественная опухоль. Она выглядит как плотная капсула с содержимым из частичек дермы (кожи), сальных элементов, волос, ногтей. Годами заболевание может протекать бессимптомно.

«Гидроцефалия часто возникает в качестве осложнения других патологий. В случае с пациентом ее развитию послужила киста размером с мяч для настольного тенниса. Дермоидная киста разрослась и начала давить на четверохолмие среднего мозга, на зрительные бугры, которые отвечают за зрительную функцию», – сказал заведующий нейрохирургическим отделением Дмитрий Кудрявцев.

Он добавил, что пациенту провели трепанацию и удалили опухоль, а также восстановили отток жидкости.

«Операция прошла успешно и специалисты сохранили пациенту зрение. На данный момент он чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение под наблюдением специалиста по месту проживания», – заключается в материале.​