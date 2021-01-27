РИАМО - 27 янв. Еще два участника несанкционированной акции 23 января в центре Москвы задержаны по уголовному делу о нападении на силовиков и порче служебного автомобиля, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

В столице продолжается расследование дел по фактам применения насилия в отношении правоохранителей, умышленного повреждения имущества и хулиганстве в ходе несогласованной акции.

«По данным следствия, мужчина на Страстном бульваре <…> нанес сотруднику Росгвардии <…> несколько ударов в голову и туловище. Во время допроса мужчина 1984 года рождения сообщил, что участвовал в драке. Он полностью признал свою вину», — сказала Иванова.

Она добавила, что также задержан молодой человек 2002 года рождения, причастный к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре. По обоим фигурантам решается вопрос о мере пресечения.

Ранее суд Москвы арестовал на 2 месяца участника несанкционированной акции Евгения Есенова. Его обвиняют в применении насилия в отношении полицейского.