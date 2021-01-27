РИАМО - 27 янв. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении закона о контрактной системе при проведении открытого аукциона, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в ведомство поступила жалоба от ООО «Турэксперт» на действия ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации» (заказчик) при определении поставщика на оказание услуг по обеспечению участия заказчика в выставке в рамках экономического форума «Россия – Африка».

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Турэксперт» обоснованной. Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд», - говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации» в удовлетворении требований, а также подтвердил законность и обоснованность решения регионального УФАС России.