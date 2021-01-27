РИАМО - 27 янв. АО «Мособлэнерго» было оштрафовано на 600 тысяч рублей за нарушение правил подключения к электросетям, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

Ранее в управление с жалобой на действия предприятия обратился житель Щелкова.

«Управлением установлено, что общество нарушило правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям», — говорится в сообщении.

Общество уже привлекалось ранее к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

АО «Мособлэнерго» вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.