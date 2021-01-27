РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Пробка длиной свыше 2 километров образовалась в центре подмосковного Подольска в среду утром, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 10:35 в центре Подольска образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «Дом-музей Ленина» на проспекте Ленина до поворота на Индустриальную улицу с Большой Серпуховской. Средняя скорость движения составляет около 20 километров в час.

Помимо этого, заторы образовались на улицах Кирова, Пионерская, Стекольникова, Матросская, Комсомольская и других. Также в сервисе отмечены два дорожно-транспортных происшествия, которые произошли на Рабочей и Климовской улицах.