РИАМО – 27 янв. Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы, это поможет проинформировать людей, если кто-то из гостей заболеет Covid-19, сообщает ТАСС.

По словам первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, главы департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка, требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима остаются в силе.

«Предпринимателям в Москве по-прежнему рекомендуется предоставить посетителям возможность регистрироваться при входе по QR-кодам и СМС, чтобы в дальнейшем проинформировать их, если у кого-то из находившихся в заведении одновременно с ними выявят коронавирус», - отметил Немерюк.

Систему регистрации посетителей в барах и ресторанах столицы с помощью QR-кодов и СМС ввели 19 октября. В зданиях правительства Москвы система заработала 5 ноября. ​

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Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.