РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. В поселке Октябрьский городского округа Люберцы подрядная организация ООО «Дорожная Графика» в среду начнет работы по вывозу снега с муниципальных дорог, говорится в сообщении территориального управления «Томилино-Октябрьский» администрации муниципалитета.

«Работы по вывозу снега будут выполнены в соответствии с графиком: 27 января – на улицах Школьная, 60 лет Победы, Первомайская, 28 января – на улицах Гоголя, Лесная, Кооперативная, Пролетарская, Школьная, Текстильщиков, 29 января – на улицах Новая, Дорожная, Старый двор», – говорится в сообщении.

Вместе с этим в теруправлении призвали автовладельцев на время уборки территории переставить свои автомобили.