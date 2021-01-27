РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 янв. Студентам подмосковного Королева рассказали об особенностях работы полиции, с молодыми людьми побеседовал эксперт-криминалист, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники УМВД России по Королеву совместно с представителем Общественного совета при УМВД Виктором Кафориным провели встречу со студентами филиала Московского международного юридического института в Королеве.

«Начальник отдела по работе с личным составом УМВД полковник внутренней службы Любовь Орловская рассказала о порядке и требованиях, предъявляемых к поступающим на службу в органы внутренних дел. Представитель Общественного совета при УМВД Виктор Кафорин разъяснил студентам правила вступления в добровольные народные дружины», - сказала Еруновская.

С молодыми людьми побеседовал эксперт-криминалист, который продемонстрировал содержание профессионального чемодана, подробно рассказал о нюансах проведения осмотра места происшествия и изъятия следов преступления, о том, как вычислить преступника по отпечаткам пальцев, следам обуви и волокнам одежды. Страж правопорядка рассказал и показал, как проходит процедура дактилоскопии.

«В завершение мероприятия студенты поблагодарили полицейских за интересное мероприятие, которое позволило им больше узнать об особенностях работы правоохранителей», - заключила Еруновская.