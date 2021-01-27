РИАМО - 27 янв. Московские рестораны, кафе, бары и ночные клубы будут усиленно проверять на соблюдение требований Роспотребнадзора в рамках борьбы с распространением коронавируса, передает ТАСС.

В среду в Москве отменили ограничение на работу заведений общепита и ночных развлекательных заведений с 23:00 до 06:00. Требование о расстановке столов на расстоянии друг от друга сохраняется.

«Проверки и рейды во вновь открывшихся ночных заведениях будут продолжены. Бары, клубы, рестораны должны соблюдать требования Роспотребнадзора, а также действующих указов мэра города», — сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Он напомнил, что штрафы за нарушение санитарных мер безопасности в Москве продолжают действовать.

Немерюк подчеркнул, что персонал и гости заведений по-прежнему должны носить маски и перчатки, а также соблюдать соцдистанцию. Все сотрудники должны проходить термометрию при выходе на смену.

Помещения заведений необходимо регулярно дезинфицировать, а также там должны быть доступны санитайзеры.​

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Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.