РИАМО - 27 янв. В конце прошлого года руководство российских авиакомпаний направило письмо в Росавиацию с просьбой рассмотреть возможность применения коммерческих соглашений о совместной эксплуатации рейсов (код-шеринг) на субсидируемых маршрутах, пишет в среду газета «Известия».

С инициативой выступили авиакомпании S7, Red Wings, IrAero, Utair, RusLine, UVT Aero и холдинг «Аэропорты регионов». Это предложение планируют обсудить специалисты Росавиации на площадке Минтранса РФ. Когда это произойдет, пока неизвестно.

«Код-шеринг применяют в основном для организации трансферных перевозок. Каждая авиакомпания, заключившая такое соглашение, продает через собственные каналы билеты на рейс, который фактически выполняется одной из них. Российские перевозчики сегодня не подписывают код-шеринговые соглашения на субсидируемых маршрутах из-за рисков применения штрафных санкций», – отмечается в материале.

Главы российских авиакомпаний считают, что без применения код-шеринга на субсидируемых маршрутах невозможно развитие сети региональных узловых аэропортов и обеспечение транспортной доступности северных, северо-восточных и удаленных территорий.

В свою очередь, совместная эксплуатация рейсов придаст импульс и позволит развить региональные перевозки. Выиграют от этого и пассажиры, которым станет доступны широкий выбор вариантов пути к месту назначения.