РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 янв. В подмосковном Красногорске задержали 25-летнего мужчину за кражу двух велосипедов стоимостью более 28 тысяч рублей из магазина, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило сообщение от представителя одного из магазинов на Красногорском бульваре о краже двух велосипедов. Сумма материального ущерба составила более 28 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 25-летний житель города Протвино. Велосипеды возвращены заявителю. По данному факту следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.