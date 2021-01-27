Отмена жалобных книг: как теперь выражать претензии в магазинах

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В последнее время жалобная книга во многих магазинах превратилась в книгу отзывов и предложений, отмечают представители ритейла. И если в советское время ее многие боялись, то сейчас большинство жалоб ушло в интернет – на страницы магазинов в соцсетях, электронную почту и в приложения.

Вопреки распространенному стереотипу, что книга отзывов и предложений давно не работает, представители ритейла отмечают, что внимательно относятся к обращениям покупателей через эту форму связи. Как отмечают в пресс-службе сети гипермаркетов «Глобус», в книге жалоб обрабатывается каждая запись.

«Сотрудник стойки информации сканирует обращение клиента и отправляет в систему, которая перераспределяет его в зависимости от категории на ответственного сотрудника. После обработки ответ распечатывают, ставят печать и вклеивают в книгу жалоб», – отмечают в «Глобусе».

Но до записи стараются не доводить, а пытаются сначала решить все мирным путем. Во всех супермаркетах Москвы есть возможность позвонить на горячую линию, если на кассе образовалась очередь, на месте можно вызвать управляющего и оперативно попросить возврат средств за некачественный товар, а также оставить жалобу на электронную почту.

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