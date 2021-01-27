РИАМО - 27 янв. Бесплатные автобусы перевезли около 154 тысяч пассажиров на маршрутах закрытого участка Калужско-Рижской линии метро 26 января, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На станции «Новые Черемушки» было в 1,4 раза больше людей, чем обычно. Многие пассажиры уже пересели с «Новых Черемушек» на другие станции — например, на «Чертановскую» и «Кантемировскую», — говорится в сообщении.

Удобнее всего пассажирам будет воспользоваться маршрутами через Бутовскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии. До станций «Тропарево», «Юго-Западная», «Чертановская» и «Кантемировская» можно доехать на регулярных автобусах.

Участок «оранжевой» ветки закрыли до 7 февраля из-за прокладки тоннеля будущей Большой кольцевой линии.

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