РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В подмосковном Подольске 30 января юрист Сенаторского клуба Совета Федерации ФС РФ, участник федерального проекта политстартап Юрий Шипилов проведет бесплатную консультации для жителей по острым социальным вопросам, записаться могут все желающие.

«В рамках Федерального гуманитарного проекта проведу прием граждан и проконсультирую по острым социальным вопросам. Прием состоится 30 января по адресу: Подольск, улица Большая Серпуховская, 27, в помещении юридического центра «Семья». Время приема: с 11:00 до 15:00. Запись по телефону: 8(901)598-18-18», - сообщил «РИАМО в Подольске» Шипилов.

Гуманитарный проект Сенаторского клуба направлен на оказание правовой помощи и поддержку социально незащищенной категории сограждан, оказавшейся в тяжелой ситуации.