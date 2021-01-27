РИАМО - 27 янв. Масочно-перчаточный режим в офисах Москвы, а также в транспорте и других общественных местах сохраняется для дальнейшего снижения уровня заболеваемости коронавирусом, передает ТАСС.

В среду в столице сняли ряд ограничений по коронавирусу. В частности, отменена обязательная дистанционная работа для сотрудников офисов. Кроме того, рестораны, бары и клубы теперь могут работать по ночам.

«В магазинах, торговых центрах, транспорте, а также на рабочих местах необходимо продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию», — сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Он напомнил, что за нарушение масочно-перчаточного режима по-прежнему предусмотрен штраф.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в московских стационарах для Covid-пациентов свободно более 50% коек.

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Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.