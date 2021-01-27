РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Жители Подольска 31 января смогут принять участие в открытом первенстве и чемпионате городского округа памяти Михаила Кузнецова по гигантскому слалому, состязания пройдут в горнолыжном комплексе «Красная Горка», сообщается в группе «Горнолыжный комплекс «Красная Горка» в соцсети «ВКонтакте».

«31 январяа ГК «Красная Горка приглашает на открытое первенство и чемпионат городского округа Подольск, посвященные памяти Михаила Кузнецова. Состязания пройдут в дисциплине слалом-гигант (постановка Бонне 18-23 метра), для лидеров групп участие в командных соревнованиях ATE PGS. Примут участие 13 возрастных групп», - говорится в сообщении.

Выдача стартовых номеров и оплата ски-пассов пройдет с 9:00 до 10:00 в помещении проката. В 11:00 старт первого участника, первыми стартуют девочки, затем мальчики 8-9 лет по трассе №1 в дисциплине слалом-гигант. Церемония открытия пройдет в 10:10 на площадке перед кафе, в 15:50 там же пройдет первое награждение.

Заявки принимают до 29 января. Планируется не более 200 участников. Запись и более подробная информация о мероприятии по ссылке.

Горнолыжный курорт располагается по адресу: Гаражный проезд, дом 8А.