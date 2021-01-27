РИАМО - 27 янв. В Подмосковье с 18 по 22 января состоялись 43 аукциона по аренде и продаже имущества и земельных участков, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области , — сказал собеседник агентства.

Ранее председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова рассказала, почему брать в аренду участок под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство для строительства дома выгодно.

Такой участок после строительства дома можно выкупить всего за 3% его кадастровой стоимости.