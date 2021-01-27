РИАМО - 27 янв. С 18 по 22 января в Подмосковье было объявлено о проведении четырех электронных аукционов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, можно взять в аренду нежилое помещение для осуществления деятельности по дератизации, дезинсекции, дезинфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия площадью 103 квадратных метра в Серпухове», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также можно приобрести здание площадью 1,4 тысячи квадратных метров с земельным участком площадью 6,6 тысячи квадратных метров для государственных нужд в Богородском городском округе.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области.