РИАМО - 27 янв. На юго-западе Москвы временно перекрыли движение транспорта по улице Наметкина, где произошло возгорание автобуса, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Около 9 утра на улице Наметкина загорелся автобус №т72. Водитель оперативно вывел всех пассажиров из салона, пострадавших в результате происшествия нет.

«Автобусные маршруты №№т60, т72, 246, 555, 628 и С5 изменены», - добавляется в сообщении.

Инцидент произошел рядом с Профсоюзной улицей, по которой проходит компенсационный автобус вдоль Калужско-Рижской линии метро. На движение бесплатных автобусов КМ происшествие не повлияло.

На месте пожара работают оперативные службы. Причины произошедшего будут выясняться совместно с производителем транспортного средства - ПАО «КамАЗ».