РИАМО - 27 янв. С 18 по 22 января в Подмосковье в торгах по продаже имущества посредством публичного предложения в электронной форме приняли участие 50 человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, в Коломне на торгах по продаже без объявления цены нежилого здания площадью 86,6 квадратного метра с земельным участком площадью 1563 квадратных метра на лот претендовали 26 участников», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что итоговая цена составила почти 518 тысяч рублей.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области.

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