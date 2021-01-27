РИАМО - 27 янв. В столичном районе Нагатинский затон по программе реновации возведут восемь объектов социальной инфраструктуры, проекты планировок уже утверждены, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«На юге столице в районе Нагатинский затон намечено строительство центра социального обслуживания населения, музыкальной школы, двух образовательных комплексов с детскими садами и школами суммарно на 975 мест, двух детских садов на 175 мест каждый и двух общеобразовательных школ на 650 учащихся», – сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Объекты будут построены на территории более 113 гектаров. Территорию вокруг соцучреждений благоустроят и озеленят, а также реконструируют улицы Судостроительная, Затонная, Речников и Якорная с созданием парковочных мест и велодорожек.

В районе Нагатинский затон в рамках программы реновации жилищного фонда подлежат переселению 54 жилых дома площадью более 200 тысяч «квадратов». На первом этапе программы предстоит расселить и демонтировать 13 домов, где проживают более трех тысяч человек.

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