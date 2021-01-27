РИАМО - 27 янв. В Наро-Фоминском округе прошли торги по аренде земельного участка площадью более 1 тысячи квадратных метров, в ходе торгов стоимость аренды выросла в 13 раз, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

С 18 по 22 января в Подмосковье в торгах по аренде земельных участков приняли участие 102 человека.

«Так, например, в Наро-Фоминском округе на торгах по аренде земельного участка площадью более 1 тысячи квадратных метров на лот претендовали пять участников», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 13 раз.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на едином портале торгов Московской области.