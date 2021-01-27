РИАМО - 27 янв. Столичные пожарные потушили загоревшийся автобус, в результате происшествия никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Информация о возгорании поступила в 09:11. Инцидент произошел по адресу: улица Наметкина, дом 6, корпус 1.

«Происходило возгорание автобуса на площади 30 квадратных метров. В 09:28 пожар ликвидирован», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших спасателям не поступало.