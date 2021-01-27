РИАМО - 27 янв. Сотрудники полиции Серпухова задержали ранее судимого 44-летнего жителя Пермского края и его 43-летнюю сожительницу, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков МДМА (экстази), говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе патрулирования около лесополосы полицейские заметили мужчину и женщину, которые подозрительно себя вели. Гражданка бросала на землю неизвестные предметы и фотографировала их», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Во время проверки документов пара сильно нервничала. В ходе осмотра места происшествия под деревом оперативники нашли 47 полимерных свертков с гранулированным веществом. Злоумышленница показала еще несколько тайников с наркотиками.

«В указанных местах сотрудниками полиции обнаружены и изъяты еще семь пакетов с аналогичным содержимым. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством МДМА», — добавила Петрова.

В квартире подозреваемых нашли рулоны цветной изоленты, электронные весы, черновые записи и полимерные пакеты с веществами различного вида. Возбуждено уголовное дело.