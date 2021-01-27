РИАМО - 27 янв. В столичных стационарах для больных коронавирусом свободно более 50% коек, такого не было с середины июня прошлого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек», - написал Собянин в своем персональном блоге.

Мэр Москвы в среду также объявил о снятии ограничений для работы заведений с 23:00 до 6:00. Режим удаленной работы в городе также перестает быть обязательным и становится рекомендательным. Решение о выходе сотрудников на рабочие места в офисы руководители компаний будут принимать самостоятельно.

В городе идет масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку от инфекции можно сделать в городских поликлиниках и в мобильных пунктах.

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Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.