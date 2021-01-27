РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 янв. Пробка протяженностью порядка 2 километров образовалась в среду утром в районе эстакады в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Затор образовался от улицы 11 Саперов в сторону деревни Исаково горокруга Истра. Кроме того, затруднено движение на выезде из микрорайона Новый городок по улице Инженерной.

Участки со сниженной скоростью потока наблюдаются и на Волоколамском шоссе при движении в центр. Так, красным обозначены отрезки пути в районе микрорайона Изумрудные холмы, поворота на улицу Кирова, съезда на Ильинской шоссе.

Также затруднено движение перед МКАД. На карте обозначен красным участок Волоколамского шоссе протяженностью менее километра. А вот Новорижское шоссе стоит от Красногорска и до проспекта Маршала Жукова.