РИАМО - 27 янв. Формат дальнейшего обучения в столичных вузах будет обсуждаться с федеральными властями, решение будет принято до 6 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящий момент студенты московских вузов учатся дистанционно. Такой формат ввели из-за пандемии коронавируса.

«Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля 2021 года по согласованию с Минобрнауки России», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр призвал горожан соблюдать все меры антиковидной безопасности, так как возможность заражения в мегаполисе все еще существует.

С 18 января все столичные школьники вернулись к очному обучению. Также заработали секции и кружки, подведомственные правительству Москвы.

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Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.