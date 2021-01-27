РИАМО - 27 янв. Пандемия коронавируса в Москве идет на спад, поэтому город смог сделать еще один шаг к возвращению к нормальной жизни, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в городе продолжает улучшаться.

«Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность. Тем не менее, от всей души поздравляю вас, друзья, с нашей общей победой и еще одним шагом к возвращению нормальной жизни в прекрасном городе Москве», - написал Собянин в своем блоге.

Так, со среды столичным кафе, барам и ночным клубам вновь разрешается работать с 23:00 до 06:00. Требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленку вместо обязательного становится рекомендательным.

Собянин добавил, что об отмене остальных антиковидных ограничений власти объявят дополнительно.

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Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.