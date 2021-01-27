РИАМО - 27 янв. В Москве отменили ограничения для работы заведений ночью, речь идет о барах, ночных клубах и других местах для отдыха, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Вместе с тем, заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Ранее столичным заведениям общественного питания и ночным клубам разрешалось работать только до 23:00 из-за пандемии коронавируса. После этого было запрещено обслуживать гостей.

В случае нарушений заведения могли оштрафовать или приостановить их работу на 90 суток по решению Роспотребнадзора.

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Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.