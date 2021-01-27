РИАМО - 27 янв. Режим удаленной работы в Москве перестает быть обязательным со среды, при этом решение о выходе сотрудников на рабочие места в офисы руководители компаний будут принимать сами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекоменда­тельный характер», — написал Собянин в своем личном блоге.

Он пояснил, что решение о возвращении в офис сотрудников и сохранение дальнейшего режима дистанционной работы будет принимать руководство компании или предприятия самостоятельно.

Ранее власти Москвы начали постепенно отменять антиковидные ограничения в городе. С 18 января все столичные школьники вернулись в классы. С 22 января возобновилось очное обучение в колледжах и учреждениях допобразования. Транспортные карты учащихся разблокировали.

Кроме того, горожане могут снова посещать музеи, библиотеки и другие культурные учреждения, также открылись детские центры и дневные лагеря.

В Москве продолжает действовать масочно-перчаточный режим в общественных местах. Также следует оставаться дома при появлении любых симптомов ОРВИ.

На территории столицы работают 100 пунктов вакцинации от коронавируса. Горожан прививают отечественной двухкомпонентной вакциной «Спутник V».

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.