РИАМО - 27 янв. В 2021 году в школу профроста планируется принять больше студентов-медиков, чем в сумме за последние 3 года, пройти стажировки смогут 300 студентов и ординаторов из трех высших медучреждений, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Проект позволяет студентам получить практические навыки, а команду городского здравоохранение пополняют молодые профессионалы. Программа показывает свою эффективность: 98% выпускников после стажировки были трудоустроены в городские медучреждения», — сказала Ракова.

С 2018 года выпускниками школы стали 244 человека по 19 специальностям. Набор идет по самым дефицитным специальностям: участковый терапевт и педиатр, невролог, офтальмолог, онколог, кардиолог, пульманолог и другие.

Участники школы получают дополнительную ежемесячную стипендию в размере 25 тысяч рублей. На сегодняшний день для участия в проекте поступило 197 заявок. Обучение начнется с 1 февраля и продлится по 30 июля.