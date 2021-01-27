РИАМО - 27 янв. Главархив Москвы опубликовал уникальные материалы о помощи столицы Ленинграду в годы Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте мэра города.
«Важно не просто сохранять память о Великой Отечественной войне, но и рассказывать о подвигах советского народа, знакомить с документами, которые их отражают. Именно поэтому в День снятия блокады Ленинграда мы открываем новый раздел в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Посетители сайта Главархива смогут ознакомиться с историческими документами исполкома Моссовета об отправке автобусов и грузовиков в осажденный немецкими и финскими войсками город. Также им удастся увидеть фотографии военного фотокорреспондента газеты «Правда» Сергея Струнникова, на которых запечатлен осажденный город зимой 1942-1943 года.
Кроме того, для пользователей сети подготовили фильм-лекцию, в котором рассказывается о повседневной жизни мирных жителей Ленинграда.
Одна из самых трагических историй Великой Отечественной войны началась 8 сентября 1941 года, когда вермахт и финские части окружили Ленинград, взяв его в кольцо. В тот момент в городе находилось свыше 2,5 миллиона человек, включая 400 тысяч детей. Блокада длилась 872 дня до 22 января 1944 года. По разным оценкам, за это время погибло до 1,5 миллиона жителей.
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