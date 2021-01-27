РИАМО - 27 янв. Здание аптеки начала XIX века на Пречистенке признали памятником культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Это одно из старейших зданий аптек на территории столицы на сегодняшний день. Оно расположено на улице Пречистенка, дом 6. Примечательно, что продажи лекарств в ней идут до сих пор.

«Наибольшую ценность представляет уникальный эклектичный декор главного фасада здания. В нем присутствуют детали классической архитектуры, включая лепной декор, витринные окна и наличники», — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В 1809 году, когда дом был двухэтажным, второй этаж здания был сдан под аптеку, а в 1860-1890-х годах зданием владела фармацевтическая династии Форбрихеров.

Нынешний вид здание обрело в 1874 году — был надстроен третий этаж и изменена планировка.