РИАМО - 27 янв. Департамент предпринимательства и инновационного развития столицы и Ассоциация галерей подписали соглашение о совместной работе, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента.

В Ассоциацию галерей входят 17 частных галерей, а также центр современного искусства «Винзавод».

«Совместная работа над развитием арт-рынка даст дополнительные инструменты для его роста. Представители отрасли смогут получить экспертную и информационную поддержку, помощь в продвижении их проектов в России и за рубежом», - сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Благодаря подписанному соглашению, власти Москвы и некоммерческие организации будут проводить совместные конференции и выставки. А также организовывать программы для бизнесменов в креативных индустриях, заниматься исследовательской деятельностью.

Также в рамках соглашения предполагается участие представителей московского арт-рынка в международных комплексах, которое будет спонсировать в том числе правительство Москвы.

«В ассоциацию входят как наиболее опытные игроки российского арт-рынка, так и молодые галеристы, применяющие разные стратегии развития художников и бизнеса в целом. Каждый из нас будет рад поделиться своим опытом и экспертизой, видением тех мер поддержки, проектов и других инструментов, которые поспособствуют развитию арт-рынка», - отметила член правления Ассоциации галерей, президент фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко.

В 2020 году частные галереи стали получать субсидии от столичных властей на участие в выставках и на продвижение произведений искусства на специализированных онлайн-платформах.