РИАМО - 27 янв. В России спрогнозировали заметный спад заболеваемости коронавирусом, серьезное снижение может начаться уже в марте текущего года, сообщает РИА Новости.

Прогноз дал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он считает, что фаза медленного роста заболеваемости коронавирусом в стране завершилась и сменилась фазой стабилизации.

«Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — сказал Горелов.

Он предположил, что к показателям заболеваемости прошедшего лета в этому году получится вернутся уже в мае. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений снизится.

Третья вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Чумакова, поступит в гражданский оборот в течение месяца. Сейчас россиян прививают в основном вакциной «Спутник V». В феврале начнется масштабный выпуск «ЭпиВакКороны».

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Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.