РИАМО - 27 янв. Власти Москвы одобрили идею «Яндекса» о вакцинации таксистов и курьеров от коронавируса без предъявления паспортов, так как они контактируют с большим количеством людей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее компания «Яндекс.Такси» обратилась к столичной мэрии с просьбой распространить программу бесплатной вакцинации от Covid-19 на всех водителей и курьеров вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС.

«Все эти профессии находятся на передовой: сотрудники взаимодействуют с большим количеством человек. Прививка поможет предотвратить распространение вируса и сделает безопаснее не только работу для профессионалов, но и поездки пассажиров Московского транспорта», — сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он напомнил, что транспорт Москвы признан приоритетной отраслью, поэтому сейчас в транспортных депо для работников открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.

«Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только «Яндекса». Приглашаем все компании, а также курьеров различных служб доставки — об адресах локаций расскажем позже», — добавил Ликсутов.

Всего на территории Москвы работают 100 прививочных пунктов, жителей прививают отечественной вакциной «Спутник V».

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Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.