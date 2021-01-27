РИАМО - 27 янв. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы за 11 месяцев 2020 года увеличился на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В структуре несырьевого неэнергетического экспорта Москвы промышленный экспорт увеличился на 35,9% и составил 32 миллиарда долларов США, экспорт агропромышленной продукции вырос на 28,6% и составил 3,4 миллиарда долларов», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Химическая отрасль за этот период выросла на 12%, а рост экспорта фармацевтической и косметической продукции составил 6,5%. Также рост экспорта неметаллических материалов и изделий составил 71%. Совокупный рост этих направлений превысил 350 миллионов долларов.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, показатели нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» Москва за минувший год выполнила в полном объеме. Даже в период пандемии коронавируса и закрытия границ торговая активность столичных компаний не прекращалась.