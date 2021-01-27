РИАМО - 27 янв. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы за 11 месяцев 2020 года увеличился на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Химическая отрасль за этот период выросла на 12%, а рост экспорта фармацевтической и косметической продукции составил 6,5%. Также рост экспорта неметаллических материалов и изделий составил 71%. Совокупный рост этих направлений превысил 350 миллионов долларов.
Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, показатели нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» Москва за минувший год выполнила в полном объеме. Даже в период пандемии коронавируса и закрытия границ торговая активность столичных компаний не прекращалась.
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