РИАМО - 27 янв. На портале поставщиков Москвы появилась защиты личных данных пользователей, а также защита для безопасного проведения госзакупок, которая называется капча, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Специалисты продолжают внедрять новейшие инструменты для защиты личных данных, а также для снижения нагрузки на ресурс.
Капча появляется автоматически в случае подозрительной активности со стороны пользователей. Система помогает защитить личные кабинеты пользователей от взлома, оберегает от групповых атак хакеров и почтового спама.
Портал поставщиков создали в 2013 году. Ежедневно на портале заключается свыше тысячи контрактов. Каталог товаров, работ и услуг уже превысил 1 миллион наименований.
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