РИАМО - 27 янв. На портале поставщиков Москвы появилась защиты личных данных пользователей, а также защита для безопасного проведения госзакупок, которая называется капча, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Специалисты продолжают внедрять новейшие инструменты для защиты личных данных, а также для снижения нагрузки на ресурс.

«Математическая капча не доставит затруднений реальным пользователям, но позволит блокировать ботов и автоставки, которые приводят к падению цен и демпингу», — сказал министр правительства столицы, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Капча появляется автоматически в случае подозрительной активности со стороны пользователей. Система помогает защитить личные кабинеты пользователей от взлома, оберегает от групповых атак хакеров и почтового спама.

Портал поставщиков создали в 2013 году. Ежедневно на портале заключается свыше тысячи контрактов. Каталог товаров, работ и услуг уже превысил 1 миллион наименований.