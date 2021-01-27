РИАМО - 27 янв. В настоящий момент загруженность на столичных дорогах составляет 3 балла, однако к вечеру среды она может вырасти до 8 баллов из 10 возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Общая длина пробок на территории столицы утром в среду составляет 98 километров.

«На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы. В центре движение осложнено на Крылатской улице в сторону Нижних Мневников и Рижской эстакаде. Ленинский и Кутузовский проспекты едут нормально», — говорится в сообщении.

Движение серьезно осложнено на Крылатской улице в сторону Нижних Мневников: из-за столкновения грузовика и нескольких автомобилей перекрыты все полосы. Из-за аварии пробка образуется уже в районе станции метро «Молодежная».

Еще один затор формируется на внешней стороне Третьего транспортного кольца перед Рижской эстакадой. Из-за столкновения двух авто перекрыты полторы средние полосы. Перед местом аварии уже стоит двухкилометровый затор.