РИАМО - 27 янв. В столичных офисах «Мои документы» предоставляют свыше 270 услуг, часть из которых оформляется только по предварительной записи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Например, в четырех флагманских офисах в ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО жители могут зарегистрировать транспортное средство и получить права национального и международного образца», — говорится в сообщении.

Подать заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке по предварительной записи можно во флагманских офисах округов и Дворце госуслуг на ВДНХ, а оформить загранпаспорт детям до 14 лет за сутки таким же образом можно в главном офисе в Южном округе.

Также во Дворце госуслуг можно получить услуги по государственному кадастровому учету и госрегистрации прав на недвижимость. А в главных офисах в Центральном и Восточном округах и в офисе в районе Донской можно воспользоваться криптобиокабиной для получения биометрического загранпаспорта.

Кроме того, прием жителей для получения услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и жительства для многоквартирных домов в ТиНАО тоже идет по предварительной записи.

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