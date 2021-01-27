РИАМО - 27 янв. Самыми частыми нарушениями на столичных дорогах, при которых пострадали люди, стали несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов и несоблюдение скоростного режима, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В прошедшем году количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и пострадали люди, составило порядка 7939, а снижение по всем основным показателям аварийности — порядка 15%», — говорится в сообщении.

Число погибших впервые не превысило трех человек на сто тысяч населения и составило 2,9. Это значение стало минимальным за последние 15 лет.

Кроме того, число ДТП с участием детей снизилось на 31%, раненых детей — на 32% и погибших — на 40%.