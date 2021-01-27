РИАМО - 27 янв. В селе Царево Пушкинского городского округа в лесном массиве нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны, их уничтожение запланировано на среду, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Поступило сообщение об обнаружении трех боеприпасов времен ВОВ при проведении земляных работ в лесном массиве за территорией ТБО «Царево». Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», — говорится в сообщении.

На месте обнаружения снарядов выставлена охрана. Уничтожение боеприпасов запланировано на 27 января силами взрывотехнического отряда «Мособлпожспас».