РИАМО - 27 янв. В Москве и Подмосковье в среду прогнозируется облачная погода с небольшими осадками, температура воздуха местами составит до плюс 1 градуса тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Облачно, небольшие осадки. Гололедица, местами сильная. Температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

На территории Москвы и Подмосковья объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы, предупреждение будет действовать до ночи 29 января.