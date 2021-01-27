РИАМО - 27 янв. Порядка 25 тысяч новогодних елей сдали жители Москвы на утилизацию в рамках акции «Елочный круговорот», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Акция стартовала 2 января и продлится до 20 февраля. Елки можно сдать в специальные пункты бесплатно. Деревья должны быть без новогодних украшений.

«С начала мероприятия москвичи сдали на утилизацию около 25 тысяч новогодних деревьев. Больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного, Северного, Юго-Западного и Юго-Восточного административных округов», - отметил Бирюков.

В Москве сдать елки на утилизацию можно в 549 пунктах, еще один действует в Подмосковье (ТЦ «Мега Белая дача»). Все собранные ели направляются в пункты переработки, всего их открыто 10.

Самый крупный пункт находится в Ульяновском лесопарке, в этом году он работает круглосуточно и может переработать до 1,5 тысячи елей в сутки.

«Из утилизированных деревьев получают щепу, которую затем используют для обустройства экологических троп и в качестве подстилки в вольерах животных», - подчеркнул Бирюков.

В прошлом году в Москве сдали порядка 52 тысячи деревьев.

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