коттеджРИАМО - 26 янв. В прошлом году в бюджеты городских округов Московской области поступили более 16,4 миллиарда рублей с продажи и аренды муниципального имущества и земли, а также земельных участков неразграниченной собственности, говорится в сообщении министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Так, в городском округе Ивантеевка в результате работы по передаче недвижимости в аренду и собственность в бюджет поступили 98 миллионов рублей, в Электрогорске - 86 миллионов рублей, в Лосино-Петровском - 41 миллион рублей, в Озерах - 37 миллионов рублей, в Черноголовке - 25 миллионов рублей, а в Серебряных Прудах – 21,6 миллиона рублей», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Заместитель председателя правительства Московской области-министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин добавил, что, несмотря на пандемию, муниципальные власти перевыполнили плановые показатели по поступлениям в бюджет от распоряжения имуществом и землей на 4%.

Кроме того, в прошлом году свыше 345,45 миллиона рублей отсрочки получили подмосковные арендаторы за арендуемое областное и муниципальное имущество, а также неразграниченные земли в 2020 году в рамках поддержки предпринимателей из-за распространения коронавируса.