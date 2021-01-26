РИАМО - 26 янв. Волонтеры подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России» подключились к информированию жителей по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного отделения ЕР.

На втором Социальном онлайн-форуме во вторник председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил однопартийцам проработать вопрос о первоочередной вакцинации волонтеров, а также напомнил о важности прививки от коронавируса.

«Подмосковное отделение МГЕР уже начало распространять информацию о вакцинации. Считаю, что каждый сегодня имеет возможность сберечь себя и окружающих, поэтому воспользуйтесь ею», - сказал руководитель Московского областного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», активист волонтерского центра ЕР Александр Толмачев.

Он добавил, что в числе первых записался на прививку в целях профилактики коронавирусной инфекции.

«Все новое всегда вызывает опасение. Вот и сейчас у каждого из нас есть выбор: побеждать или наблюдать и ждать. Я за первый вариант», - подчеркнул Толмачев.

Одно из основных направлений в работе волонтерского центра ЕР в Подмосковье — информирование граждан о начале масштабной вакцинации, а также об адресе и времени работы прививочных пунктов. Депутаты уже начали проводить мониторинг работы прививочных кабинетов.

Заместитель главврача Щелковской областной больницы по медицинской части Александр Ведяков напомнил, что по всей Московской области работают как стационарные, так и мобильные пункты вакцинации от Сovid-19.

«Предварительная запись в мобильных пунктах не нужна. Необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Перед вакцинацией врач осмотрит вас, а после предложит место и время для записи на вторую необходимую вакцинацию. Ее делают через 21 день после первой», — рассказал врач.

Запись на вакцинацию осуществляется через портал государственных услуг, с помощью единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) или лично у участкового врача-терапевта.

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пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" 1 из 2

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