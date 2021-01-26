РИАМО - 26 янв. Депутаты регионального парламента ведут работу над проектом Порядка обращения со строительными отходами (ООСиГ), он будет регламентировать весь цикл оборота строительных отходов, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В Подмосковье образуется около 1,9 миллиона тонн отходов строительства, сноса и грунтов. Поэтому Минэкологии Подмосковья разработало проект, который будет регулировать оборот строительных отходов от их появления до транспортировки и переработки.

«Следующим этапом станет установление в региональном КоАП ответственности за нарушение требований Порядка обращения с ОССиГ, за перемещение такого типа отходов на территории Московской области без разрешения либо с нарушением. Мы совместно с коллегами уже работаем над этим законопроектом», - сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Участники процесса будут обязаны: раздельно скапливать ООСиГ, регистрировать их в информационной системе «Электронный талон», получать разрешение на транспортировку отходов и показывать их перемещение в Региональной информационно-навигационной системе Московской области. Также в проекте заложены строгие требования к техническому оснащению.

Документ будет обсуждаться на заседаниях Мособлдумы в первом полугодии текущего года.

Основная часть строительных отходов – это ценное сырье: бой бетона, кирпича, лом черных и цветных металлов. В Подмосковье существует 41 площадка для переработки строительного мусора.