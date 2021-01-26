РИАМО - 26 янв. Бывший сотрудник банка, который украл у кредитной организации свыше 3 миллионов рублей, был приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии, 33-летний Анзор Кумехов работал в коммерческом банке, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы​.



Кумехова осудили за мошенничество. Приговор подозреваемому вынес Замоскворецкий районный суд Москвы.

«Установлено, что в период с мая по август 2016 года Кумехов с соучастниками путем оформления банковских карт по подложным документам на лиц, которые с заявлением об их оформлении в банк не обращались, похитили денежные средства кредитной организации на общую сумму более 3 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

После банковские карты, оформленные данным способом, осужденный забирал себе, а затем снимал с них деньги. Злоумышленник признал вину в полном объеме, а также раскаялся в содеянном. Уголовное дело в отношении его сообщников выделили в отдельное производство.

С учетом позиции гособвинителя Кумехов будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск, который заявил представитель потерпевшего, о взыскании с осужденного в пользу банка суммы причиненного вреда.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.