РИАМО - 27 янв. В столице в среду состоится прощание с президентом Московского зоопарка Владимиром Спициным, посетить прощание смогут все желающие, сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

Прощание пройдет в здании зоодепо. Вход через шлагбаум справа от здания, расположенного по адресу: Большая Грузинская улица, дом 8, строение 60.

«Если вы хотите принять участие в церемонии прощания, пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности: надевайте маски и перчатки, держите дистанцию. Заранее благодарим за понимание», - говорится в сообщении.

Президент Московского зоопарка, президент ЕАРАЗА, председатель Совета по координации деятельности зоопарков РФ, заслуженный работник культуры РСФСР и академик РАЕН Владимир Спицин скончался 22 января.

Спицын внес огромный вклад в развитие столичного зоопарка. Среди его заслуг - регулярное размножение манулов, орангутанов и других редких животных, а также обновление зоопарка в 1990-е годы.​